بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا.. دخول سائق الحجر الصحي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الخليج 365 ـ المهرة

أخضعت السلطات الصحية بمحافظة المهرة سائق شاحنة كان قادماً من سلطنة عمان للحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.



وقالت مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة، عوض مبارك سعد، إن الشخص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا لم يسمح له بالدخول إلى المحافظة عبر منفذ شحن الحدودي مع عمان.

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وأضاف المسؤول الصحي أن الطاقم الطبي العامل بالمنفذ اتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه الحالة، وتم إخضاعها للحجر الصحي بعد رفض المنفذ العماني عودته إلى السلطنة مرة أخرى.

وتابع الدكتور "سعد" وفقا لمركز المهرة الإعلامي الرسمي، أن الشخص المشتبه به يحمل الجنسية الباكستانية ويعمل سائقاً لشاحنة، وكان قادماً من سلطنة عُمان.

ولفت إلى أنه لم يتم التعامل مع الحالة بطريقة مباشرة من الطاقم الطبي خوفا من انتشار الفيروس، وتم تعقيم الشاحنة الخاصة به بشكل سليم وإبعادها ومنع الاقتراب منها.

وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا في المنافذ الحدودية، وبأن الأجهزة المخبرية الخاصة بالتشخيص تتواجد في المنفذ لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأغلقت الحكومة اليمنية المنافذ الجوية والبحرية والبرية أمام المسافرين في حين أبقتها مفتوحة أمام حركة الشاحنات التجارية والأعمال الإنسانية.