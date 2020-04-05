شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. وقفة احتجاجية بعدن لوقف الرحلات الجوية خوفاً من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

Advertisements عدن - الخليج 365

نفذ عدد من أنباء عدن، جنوب اليمن، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بهدف المطالبة بوقف الرحلات الجوية في ظل خطر فيروس كورونا.



وحصل "الخليج 365"، على صور تظهر جنوبيين شاركوا في الوقفة رافعين لافتات على إحداها "إلى القيادات الجنوبية بما فيهم حماية أمن مطارات عدن.. امنعوا الرحلات القادمة في ظل خطر كورونا مالم الشعب سيثور ضدكم".

كما رفع المشاركون في الوقفة لافتة عليها "رسالة الشعب الجنوبي إلى التحالف العربي..لا لإنزالكم أشخاص مدنيين أو قوات عسكرية غير مرحب بها عبر مطار عدن فنحن كشعب نعتبرها تآمر علينا وعلى قضيتنا الجنوبية".