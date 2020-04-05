المشتركة تصد سلسلة خروقات حوثية في الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
تصدت القوات المشتركة، لسلسلة خروقات من قبل المليشيات الحوثية في الحديدة وكبدتها خسائر بشرية ومادية.
وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة أن وحدات الإستطلاع رصدت تجمعات وتحركات مسلحة للمليشيات التابعة لإيران قرب خطوط التماس داخل مدينة الحديدة وقطاعي الدريهمي والجبلية وسرعان ما تم التعامل معها بالسلاح المناسب.
وأضاف المصدر أن تحركات المليشيات رافقها إطلاق نار من أسلحة رشاشة وقذائف مدفعية صوب مواقع للقوات المشتركة، وأحياء سكنية وقرى بعيدة عن أي هدف عسكري.
وأكد المصدر أن وحدات من القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في صفوف عناصر المليشيات وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منهم ،كما تم تحديد مصادر النيران وإخمادها بقصف مركز.
وتكبدت المليشيات الحوثية داخل مدينة الحديدة وبقايا جيوبها المتمركزة في مناطق غير ذات قيمة عسكرية جنوب الحديدة، خسائر فادحة خلال الأسابيع القليلة الماضية جراء خروقاتها المتصاعدة لإتفاق وقف إطلاق النار.
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