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عدن - ياسمين التهامي - الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على شاب يمني ووالده لخرق حظر التجوال !
في مشهد وحشي مهين انهال رجال الأمن الهنود بالعصي على شاب يمني خلال سيره مع والده أثناء الحظر، وأثار المقطع غضب شديد على مواقع التواصل.
تداول رواد موقع التغريدات تويتر تابعة موقع آزال نت مقطع فيديو للشرطة الهندية تعتدي بالضرب على سائح يمني بسبب خرقه لحظر التجوال.
جديد اب برس
ظهر رجال الشرطة في الفيديو يلقنون كل من يروه مخالفًا للحظر درسًا لا ينساه باستخدام العصا، ولم تفرق عصيهم بين مواطن أو سائح.
اعتدى رجال الأمن بوحشية على الشاب الذي حاول الفرار والابتعاد عن ضربات العصا، لكنهم استمروا في ملاحقته وفقًا للفيديو الذي صوره أحد المواطنين من شرفة منزله.
لم يحتمل الشاب ورد عليهم باللكمات والضربات لكنه لم يستطيع الانتصار على 5 من رجال الأمن، فاستطاعوا الإمساك به وسحبه إلى مركز الشرطة.
تبين فيما بعد أن الشاب ووالده كانا عائدين من المقابر بعد دفن والدته بعدما فشل علاجها في إحدى المستشفيات وفارقت الحياة، وقد تدخل صاحب الفندق القاطن فيه الشاب ليتم الإفراج عنه بكفالة.
شاهد الفيديو
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