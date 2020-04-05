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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الخبر الــ " محزن ومؤلم " جريمة اغتصاب جديدة للنساء في عدن من قوات الحزام الامني تُضاف إلى 80 جريمة خلال 2019 فقط (صور)!

أكد مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث “يوتيوب”، ما تداولته وسائل إعلامية الخميس من أنباء عن اقتراف قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة اماراتيا جرائم اغتصاب جديدة للنساء.

جديد اب برس

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وأظهر الفيديو أن أسرة نازحة من محافظة الحديدة إلى عدن، تعرضت لاقتحام مسكنها في مديرية دار سعد من مسلحين يرتدون زي مسلحي الحزام الأمني وقاموا باغتصاب نسائها بعد استدعاء رجالها إلى خارج السكن بدعوى اثبات هوياتهم.

الفيديو، يتضمن افادة امرأتين من نازحات الحديدة، بتعرضهما للاغتصاب بالقوة وتحت تهديد السلاح من مسلحين ينتمون إلى قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا والتي تفرض بالقوة سيطرتها على أجزاء واسعة من العاصمة المؤقتة عدن.

ويروي رجال الأسرة النازحة من الحديدة، في الفيديو، بمرارة وحرقة لا تخفي القهر والغضب، ما تعرضوا له من انتهاك سافر لحرماتهم واعتداء سافر على اعراضهم، يتنافى مع كل القيم الانسانية والشرائع السماوية والتشريعات القانونية كافة.

جريمة الاغتصاب الجديدة للنساء النازحات من قوات الانتقالي، هزت الشارع الجنوبي واليمني عموما، واعتبرتها بيانات إدانة “جريمة نكراء، تنتهك قيم المجتمع اليمني وقيم المروءة والنخوة والكرامة والشرف”، ما دفع شرطة عدن للتحقيق.

وتُضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم مماثلة ظهرت على السطح وقائع اقتراف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لها، بحق النساء والأطفال النازحين إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة جنوب اليمن، وسكان هذه المحافظات.

بحسب إحصائيات تقرير لمنظمات حقوقية، فإنه “تم رصد أكثر من 8 حالات اغتصاب وإصابات، ارتكبتها مليشيات الإمارات في عدن خلال العام 2019، و71 جريمة اعتداء بدني وجنسي على الاطفال في محافظة أبين، منها 34 اعتداء على فتيات”.

التقرير الحقوقي، أوضح أن “المنظمات الحقوقية عملت على تقديم برامج الحماية القانونية والدعم النفسي والصحي لعدد 52 طفلا وطفلة من المعتدى عليهم، بالإضافة إلى إخضاع 30 امرأة لجلسات ارشاد نفسي وتوعية، خلال 2019م”.

وتأتي الجريمة، في إطار الاستهداف الممنهج من المجلس الانتقالي الجنوبي بإيعاز ودعم إماراتي، لليمنيين المنتمين إلى المحافظات الشمالية، والذي شمل انتهاك حرمات منازلهم ومحلاتهم بالنهب والسلب والطرد والترحيل القسري لهم.