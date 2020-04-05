شكرا لبحثكم عن خبر هل تعرف الاسباب التي تجعلك تنظر الى المراة كثيرا .. هذه اربعة منها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمر امرأة من طريق ما، أو تكون جالسة في أحد الأماكن العامة، أو حفلة أو مناسبة أو غيرها تجد الكثير من الرجال يحدقون بها أو يخطفون بعض النظرات السريعة، تفكر دائما ما السبب في ذلك، سؤال يمكن أن يطرحه الناس في كل مكان، لماذا يحدق الرجال بالنساء؟

التحديق فعل لا إرادي لا غاية منه، فليس كل من حدق بامرأة يملك أجندة مخفية، رغم أن البعض قد يملكون، كما أنها لا ترتبط بطبقة معينة دون غيرها، والصور التي تفضح كبار السياسيين والمشاهير وهم يحدقون أكبر دليل على أنها عادة منتشرة بغض النظر عن الجنسية والمكانة والخلفية الثقافية أو الاجتماعية، ولكن ما هي الأسباب.

دماغ الرجل

كشفت دراسة أن آلية تعامل دماغ الرجل مع صورة المرأة قد تفسر سبب قيامه بالتحديق، حيث إن دماغ الرجل يتعامل مع صورة المرأة التي يصادفها في أي مكان كما يتعامل مع الأشياء الأخرى التي تهمه في حياته كالسيارة أو الكمبيوتر أي أنه يعاين الأجزاء، ولا يمكنه رؤيتها ككل.

ودماغ الرجل لا يتعامل مع صورة المرأة ككيان متكامل خلافاً للمرأة التي يتعامل دماغها مع صورة الرجل كشخص متكامل، وفي الدراسة تم توزيع مجموعة من صور النساء والرجال على مجموعة من الجنسين، ثم لاحقاً تم عرض مجموعة صور لأشخاص ومجموعة أخرى لأجزاء من أجساد هؤلاء الأشخاص، النتيجة كانت أن الرجال والنساء تمكنوا من تمييز صور أجزاء الجسم عندما كانت الصور تعود للرجال، لكن حين كانت الصورة التي تعود لجزء من جسد المرأة فان الرجال فقط تمكنوا من معرفة بأنها اطلعوا عليها من قبل.

الفطرة

عقل الرجل يبحث بشكل فطري على شريكة محتملة حتى لو لم يكن أعزبا، فالرجل يبحث دائما عن إحتمالات التوافق مع كافة النساء في حياته، وحبه للتنوع يجعله ينظر للأخريات ليس لأنهن أفضل من شريكته ولا فطرته تجبره على ذلك ولكن ذلك لا يعني مطاردته لهم أو إنشاء علاقة معهم ولكن يقتصر على النظرات فقط.

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وعندما يهم الرجل لاختيار شريكة حياته يعطي لنفسه في بعض الأحيان الحق في إطالة النظر إليها بل تثبيت نظره عليها.

الجنس

أكثر ما ينظر إليه الرجل في المرأة هو منطقة الصدر أولا ومنطقة البطن ثانيا، وبالتالي فإن الأساس الذي يعتمد عليه الرجل لتقييم جاذبية المرأة ليس وجهها على الإطلاق، والأمر يرتبط بعلاقة الذكر بأمه، فوفق النظرية الانجذاب للسمات الأنثوية يبدأ بسبب الروابط التي تبدأ خلال مرحلة الرضاعة.

ومن أجل تفحص جسد المرأة لإثارة شهوته الجنسية قد يكون سببا من أسباب تحديق الرجل في المرأة، فالرجل فى بعض الأحيان يجد متعة كبيرة في تفحص جسد المرأة وتخيله في ذهنه، على اعتبار أنه متنفس يعبر به عن حاجته للمرأة.

والرجل مبرمج للتفاعل جنسيا مع التأثيرات البصرية، الأمر هو ردة فعل لا يتحكم بها، يشاهد امرأة جميلة فيختبر بعض المشاعر الجنسية، واقع تستغله جميع وسائل الإعلام والشركات على اختلافها، فغالبية الإعلانات التي تروج لسلع يشتريها الرجال تعتمد على النساء أو حتى على أجزاء من أجساد النساء.

التعارف

يعتبر تحديق الرجل فى المرأة بمثابه إشارة من بعض الرجال خاصة الخجولين منهم بالرغبة في التعارف مع عدم القدرة على ذلك، فهذا الرجل غالبا لا يستطيع التعبير عن مشاعره إلا بالنظر فقط، فالرجل الخجول يجد صعوبة بالغة في التعارف مع المرأة التي دق لها قلبه، فهو عادة ما يشعر بعدم الثقة بالنفس، ولذلك نراه يترجم إعجابه بهذه الطريقة على أمل أن تشعر المرأة بمشاعره.

وقد يحدق الرجل فى المرأة لإثارة انتباهها ليشعرها بإعجابه بها، غير مدرك أن هذه النظرات الطويلة قد تثير خجل المرأة، وتجعلها فى قرارة نفسها تشعر بعدم الثقة بنفسها.