نقابة الصحفيين اليمنيين تستنكر رفض مليشيا الحوثي الافراج عن القاعدي والصمدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الخليج 365 ـ متابعات

استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، رفض سلطات الحوثيين في صنعاء، الإفراج عن الصحفيين صلاح القاعدي (مختطف منذ خمس سنوات) وعبدالحافظ الصمدي (معتقل منذ عام) رغم صدور قرارات بالإفراج عنهما من السلطات القضائية الخاضعة للجماعة.

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وحمّلت نقابة الصحفيين، في بيان صحفي، مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن رفض قرارات القضاء بالإفراج عن الزميلين. مجددة الدعوة إلى إنهاء معاناة جميع الصحفيين المختطفين ، وإطلاق سراحهم على الفور.

وتابعت: ندعو كافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الزملاء الصحفيين وممارسة الضغوط حتى إطلاق سراحهم انتصاراً للحق وإيقاف للظلم الذي لحق بهم.

وناشدت نقابة الصحفيين، كافة الاطراف "إطلاق سراح كافة المختطفين الذين يعيشون ظروف اعتقال سيئة تزداد خطورتها مع مخاوف انتشار فيروس كورونا الذي هاجم بلدان العالم بكل ضراوة".