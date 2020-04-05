سجل الجرائم.. تعرف على انتهاكات الحوثيين خلال أسبوع بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الاممية وانتهاكاتها السافرة بحق المدنيين في مديريات محافظة الحديدة. المليشيات المدعومة ايرانياً تعمدت التنكيل بحياة المدنيين الأبرياء بكل الوسائل الهمجية التي تمتلكها وظلت تمارس القتل والاستهتار بحياة المدنيين الذين يدفعون دمائهم ضريبة باهظة في ظل صمت دولي مطبق.



وفي التقرير التالي نسلط الضوء على أبرز الجرائم التي ارتكبتها المليشيات بحق أبناء محافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي: “مدينة الحديدة”

في يوم الأحد الموافق ” 29 مارس 2020 ” عاوت المليشيات الحوثية استهداف مجمع اخوان ثابت الصناعي القريب منطقة كيلو 16 داخل مدينة الحديدة بقذائف الهاون ، واسفر عن إصابة سبعة عمال بجروح مختلفة تم نقلهم مباشرة إلى مستشفى الدريهمي الميداني لتلقي العلاج .

وفي يوم الإثنين الموافق ” 30 مارس 2020 ” وثق تصوير يظهر مشاهد قصف مباشر لمليشيات الحوثي على منازل المواطنين في حي منظر بمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة، أسفر عن تدمير منزل احد المواطنين بالكامل. “حيس”

Advertisements

في يوم الثلاثاء بتاريخ “31 مارس 2020 ” أقدمت المليشيات على إرتكاب جريمة بشعة في مديرية حيس ،حين اطلق قناص تابع لمليشيات الحوثي الرصاص الحي على مواطنة ترعى مواشيها وتدعى ” سلامة قادري ” وأرداها قتيلة على الفور.

وفي يوم الأربعاء الموافق “1 أبريل 2020 ” عاودت المليشيات استهداف منازل المواطنين والأحياء المكتظة بالسكان في مدينة حيس بقذائف مدافع الهاون عيار 120 وسلاح ” آر بي جي “، وقال أهالي حيس أن قذيفة آر بي جي وقعت على منزل المواطن “فؤاد قبيقب” وتسببت بأضرار مادية في سور المنزل.

وفي يوم الخميس ” 2 أبريل 2020 ” أحرقت المليشيات منزل المواطن النازح عبده خضيري في أطراف مديرية حيس خلال الاستهداف الذي طال المنازل والأحياء السكنية الواقعة في قرية العكش على الخط الرابط بين مديريتي الخوخة وحيس.

وفي الجمعة “3 ابريل 2020” عاودت المليشيات استهداف المنازل والأحياء السكنية مما تسبب بحالة من الذعر والهلع لدى الاطفال والنساء ،وذكرت مصادر أن المليشيات قصفت بخمس قذائف هاون عيار 120 تساقطت على احياء متفرقة من جهتي الشرق والشمال للمدينة. “الجبلية”

في يوم الأحد 29 مارس كثفت المليشيات الحوثية قصفها على القرى السكنية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بالأسلحة المتوسطة . وعادوت المليشيات في يوم الأربعاء “1، أبريل 2020 ” استهداف منازل المواطنين في الجبلية بإستخدام مدفعية B10 ومعدلات الدوشكا وسلاح 14.5 مخلفة حالة من الذعر والهلع لدى المدنيين. “الدريهمي”

في مساء يوم الثلاثاء “31 مارس 2020 ” شنت المليشيات الحوثية قصفاً هيتسرياً بمدافع الهاون على القرى والعزل السكنية الآهلة بالسكان بمديرية الدريهمي . “التحيتا”

في يوم الثلاثاء ” 31 مارس 2020″ أُصيبت المواطنة “رحمة عبده فرج” بشظايا قذيفة هاون أطلقتها المليشيات على حي سكني جنوب مدينة التحيتا وتم اسعافها فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج . وفي يوم الأربعاء”1 أبريل 2020” أطلقت المليشيات أسلحتها الثقيلة عيار م.ط 23 وسلاح 14.5 صوب منازل المواطنين بمدينة التحيتا .