شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصير مرعب للقيادي الحوثي الذي قتل الرئيس صالح..."صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل إعلام حوثية إن العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، أصدر أوامر بإعدام القيادي الحوثي المسؤول عن احداث 2 ديسمبر التي اندلعت بين المليشيات وحزب المؤتمر الشعبي العام.

وأضافت المليشيات، إن القيادي " حسن عبدالله الجرادي" تم أسره في من قبل القوات الحكومية، وأًصدر العميد طارق صالح، أوامر بإعداميه.

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وأشارت في حديثها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن الجرادي - الحارس الشخصي لزعيم الملشيات - هو من تولى قيادة المعارك التي اندلعت بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام في 2ديسمبر 2017م، واستمرت لثلاثة أيام لتنتهي بمقتل الرئيس السابق "علي عبدالله صالح".

وبالرغم من نشر المليشيات صورا للجرادي تقول إنها أخذت قبل إعدامه بلحظات، إلا إنها لم تشير إلى الجبهة والمكان الذي أسر فيه وتم إعدامه.

وكانت مصادر عسكرية وإعلامية أعلنت الشهر الماضي، عن مقتل القيادي الحوثي والحارس الشخصي لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، حسن عبدالله حنين الجرادي، في مواجهات مع الجيش الوطني.