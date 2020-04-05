شاهد بالفيديو...لحظة إطلاق النار لتوقيف فتاة طعنت عسكري وشرعت في دهسه

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements بط رجال الأمن في الكويت، قبل قليل فتاة شرعت في دهس عسكري وقامت بطعنه، إثر ضبطها مخالفة للحظر.

واضطر رجال الأمن إلى إطلاق النار في الهواء للسيطرة على الفتاة، التي تبين أن لديها ملف في الطب النفسي.

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