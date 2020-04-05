شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وصفات طبيعية للقضاء على ألم الأسنان خلال الحجر الصحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني الكثير من الأشخاص من ألم الأسنان في فترة الحجر الصحي الذي تفرضه أغلب الدول للوقاية من فيروس كورونا.

ونستعرض أفضل الوصفات المنزلية البسيطة التي يمكن استخدامها لتخفيف الألم أثناء الحجر الصحي ومن أبرزها 1-الماء والملح: يساعد مزيج الماء والملح على تهدئة التهاب اللثة، التورم وتسكين الألم من خلال القضاء على البكتيريا المتراكمة على الأسنان.

2-القرنفل: يستخدم منذ القدم في علاج ألم الأسنان حيث يمتاز بخصائصه المطهرة القوية التي تقضي على البكتيريا وقدرته على تسكين الألم بشكل فعال.

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3-الشاي بالنعناع: يمتاز النعناع بخصائصه المهدئة والمسكنة لذلك يمكن استعماله في حال الإصابة بالألم في الأسنان.

4-الكمادات الباردة: تعمل البرودة على تقليص الأوعية الدموية للسن وتقليل التورم والالتهاب، كل ما عليك فعله هو الضغط بكيس من الثلج لمدة 20 دقيقة على مكان الوجع وسيختفي الألم.

5-الثوم: يحتوي على مضادات حيوية تساهم في القضاء على قتل البكتيريا الضارة وتسكين الوجع. قومي بوضع القليل من مسحوق الثوم المخلوط بالملح على المنطقة المؤلمة لبعض الوقت حتى يهدأ الألم.