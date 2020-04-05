شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:تفاصيل مروعة...السلطات التركية تصدر تحذير هام وعاجل لجميع الشعب التركي كارثة حقيقية ستبدأ من هذه الليلة وتستمر لمدة ثلاث أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ذر مراكز الكوارث والجهات المسؤولة عن الطقس في ولاية إسطنبول، من عواصف عاتية قد تترافق مع موجة الأمطار القادمة والتي ستبدأ هذه الليلة وتستمر 3 أيام.ونشرت “صحيفة إسطنبول” عن مركز الكوارث والطوارئ في الولاية المعروف باسم “Akom” قوله، إن العاصفة من المتوقع أن تكون قوية جداً وقد تصل سرهة الرياح فيها حتى 90 كم في الساعة، مشيرة إلى أن الرياح ستكون شمالية وبسرعة 60 كم اعتباراً من مساء اليوم لتزداد خلال الساعات القادمة وتبلغ ذروتها بعد ظهر الغد بسرعة 90 كم/الساعة.فيما حذرت (بليبة أتابي) في تغريدة على حساب البلدية بموقع تويتر ترجمتها تركيا بالعربي، من عاصفة مطرية قاسية ستضرب المنطقة داعية المواطنين لتوخي الحذر.وحذر المركز السكان من تطاير الأسقف وسقوط الأشجار جراء هذه العاصفة، مطالباً إياهم بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.



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