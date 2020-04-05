شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتذكرون وزير الإعلام لـ"صدام حسين".. شاهدو كيف ظهر اليوم في بغداد ويفجر مفاجأة صادمة ومزلزلة.. (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نرال عراقي أصبح يذكّر المحتجين بمحمد سعيد الصحاف وزير الإعلام في نهاية عهد صدام حسين.
فمع احتلال القوات الأمريكية لشوارع بغداد في عام 2003، ظل وزير الإعلام العراقي آنذاك محمد سعيد الصحاف يصر على أن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن العاصمة العراقية.
شاهد تكملة الخبر في الأسفل
جديد "الخليج 365"
بحلول ذلك الوقت كان الصحاف الرجل المؤثر لدى نظام الزعيم العراقي صدام حسين قد حصل بالفعل على لقب ; أي بوب بغداد بسبب دعايته
الغريبة؛ أو، ما يطلق عليه في لغة اليوم، الأخبار الزائفة.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تتذكرون وزير الإعلام لـ"صدام حسين".. شاهدو كيف ظهر اليوم في بغداد ويفجر مفاجأة صادمة ومزلزلة.. (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.