شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتذكرون وزير الإعلام لـ"صدام حسين".. شاهدو كيف ظهر اليوم في بغداد ويفجر مفاجأة صادمة ومزلزلة.. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نرال عراقي أصبح يذكّر المحتجين بمحمد سعيد الصحاف وزير الإعلام في نهاية عهد صدام حسين.

فمع احتلال القوات الأمريكية لشوارع بغداد في عام 2003، ظل وزير الإعلام العراقي آنذاك محمد سعيد الصحاف يصر على أن الأمريكيين ما زالوا بعيدين عن العاصمة العراقية.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements



بحلول ذلك الوقت كان الصحاف الرجل المؤثر لدى نظام الزعيم العراقي صدام حسين قد حصل بالفعل على لقب ; أي بوب بغداد بسبب دعايته ​​



الغريبة؛ أو، ما يطلق عليه في لغة اليوم، الأخبار الزائفة.

