قصة حب دامت 50 عاما تنتهي بموت زوجين بكورونا في ساعة واحدة

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عدن - ياسمين التهامي - بعد قصة حب دامت خمسين عاماً ، أصيب مسن أمريكي وزوجته بفيروس كورونا ، و قررا إما أن يصمدا سويا أو يموتا معاً ، حيث لم يترك احدهما الآخر طيلة عمرهما ، ليفارقا الحياة سوياً.
وفقا لصحيفة " سي إن إن "، فإن زوجان من ولاية فلوريدا توفيا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا و لم يتمكن جسدهم من مقاومة الفيروس ، و توفت الزوجة في البداية ، فلم يتحمل الزوج أن يكمل حياته وحده ولحق بها .
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وحسب الصحيفة أن أدريان و زوجته كانوا بصحة جيدة منذ حوالي أسبوعين ، لكن ظهرت عليهما أعراض الإصابة بالفيروس ، فقررا عزل نفسيهما في منزل واحد و عدم الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.
روى ابنهما أنهما توفيا سوياً يوم الأحد الماضي بفارق 6 دقائق، فقد كانا زوجين سعيدين مدة 50 عاما، حتى الموت لم يتمكن من إبعادهما عن بعض ، فلم يتحملا أن يعيش أحدهم دون الآخر .
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