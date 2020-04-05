تعرف عليها.. فاكهة متوفرة في كل منزل اذا تناولتها ستعطيك نشاط وقوة كبيرة لا تصدق وستغير حياتك العائلية!.. "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - أكدت دراسة أجرتها مجموعة من الأطباء في جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة أن تناول الطماطم يساهم في محاربة العقم عند الرجل، حيث تعمل مادة "اللايكوبين" الموجودة في الطماطم على رفع جودة الحيوانات المنوية الموجودة عند الرجال.

وركزت الدراسة على نسبة مادة "اللايكوبين" الموجودة في الطماطم، وهي أحد مضادات الأكسدة الشهيرة، ويمكن أن تساعد في تحسين الحيوانات المنوية، حيث جاءت النتائج بعد رصد الباحثين وجود نسبة أعلى من الحيوانات المنوية ذات الشكل الصحي مع حركة أفضل لدى الرجال، الذين تناولوا "اللايكوبين" أثناء تجربتهم.

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وقالت الدكتورة لورا ميلادو، أخصائية التلقيح الاصطناعي لموقع "learn1.open.ac": "تأتي هذه الدراسة داعمة لجهودنا ومساعينا المستمرة لفهم العقم لدى الذكور بشكل كامل، خاصة مع ارتفاع حالات الإصابة في جميع أنحاء العالم. وتعد هذه الدراسة نافعة بالفعل لأن العقم المرتبط بالحيوانات المنوية يصيب حوالي 40٪ من الأزواج، الذين يعانون من مشاكل في حدوث الحمل الطبيعي".

وأضافت الدكتورة ميلادو: "من خلال هذا الاكتشاف الجديد سنكون قادرين على مشاركة هذه الحقيقة الغذائية مع الأزواج وتحقيق نتائج أفضل، حيث أن الرجال، الذين يعانون من ضعف نوعية وجودة الحيوانات المنوية، قد يكون نافعاً بالنسبة لهم تناول الكمية الموصى بها من مضادات الأكسدة في نظامهم الغذائي اليومي".

وأكد الدكتور هومان فاطمي، المدير الطبي لعيادة "آي في آي ميدل إيست للخصوبة"، أن مشاكل الحركة والشذوذ في شكل أو حيوية الحيوانات المنوية قد يكون سببها انخفاض الإنتاج أو وجود بعض الالتهابات أو التغيرات في عدد الكروموسومات وتفتيت الحمض النووي، إلى جانب الأسباب الأكثر شيوعاً مثل: زواج الأقارب ونقص فيتامين (د) والسمنة.

كما أن عدة عوامل أخرى تؤثر على الخصوبة، لا سيما العوامل الكيميائية، فطالما أكدت الدراسات أن التعرض للمواد الكيميائية الشائع استخدامها في المنازل كالمنظفات، قائلين بأنها قد تسبب أضرارا صحية خطيرة.