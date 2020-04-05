شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اول دولة عربية تفاجئ الجميع وتزلزل العالم وتستأنف رحلاتها إلى الصين.. "تعرف عليها" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت دولة قطر قرارا صادما للجميع يأذن بعودة الرحلات الجوية مع الصين بنهاية مارس، في الوقت الذي ينأي العالم أجمع عن التعامل مع البلد مصدر كورونا لجميع الدول.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية (حكومية)، استئناف خدمات الشحن على طائرات الركاب ذات البدن الواسع إلى الصين، اعتباراً من 30 مارس (آذار) 2020، بعد غلق لأكثر من شهر.

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وأوضحت الناقلة الوطنية لقطر في بيان، أن الإعلان يأتي استجابة للطلب المتزايد على السلع من وإلى المنطقة، ويسهم في زيادة سعة الشحن الجوي للناقلة وتعزيز خدماتها.





وأشارت الشركة إلى أنها ستصبح أول شركة طيران شرق أوسطية، تستأنف عمليات الشحن على طائرات الركاب إلى كافة الوجهات في الصين، بفضل القدرات الكبيرة لأسطول طائراتها الذي يضم 250 طائرة.

وحسب البيان، تٌسيّر القطرية للشحن الجوي حالياً رحلات منتظمة من وإلى الصين على طائرات الشحن الجوي، وستستأنف خدماتها عبر المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب، إلى 6 وجهات في الصين".

وأوضح البيان أن قرار الشركة يأتي تماشياً مع مبادرة الخطوط القطرية الرامية إلى الاستمرار في دعم النقل الجوي عالمياً، وإعادة الحياة إلى سلاسل التوريد، وتلبية الطلب الكبير على رحلات الشحن الجوي، خصوصاً فيما يتعلق بنقل المساعدات الطبية العاجلة لمحاربة تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.





من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية "أكبر الباكر"، إنه تم استئناف خدمات الشحن الجوي ضمن المساحة المخصصة للشحن على طائرات الركاب إلى الصين، حيث تم احتواء أزمة تفشي فيروس كورونا هناك.

وأعلن مجلس الوزراء الصيني، في 24 مارس (آذار) الماضي، عن خطط لدعم قطاع الشحن الجوي الدولي والمساهمة في استقرار سلاسل التوريد وتعزيز التعاون مع شركات الطيران العالمية.