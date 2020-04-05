شكرا لقرائتكم خبر عن ابن عم محافظ تعز السابق ( المعمري ) يكشف عن اصوله المناطقية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا عدنا الى الأصول فإن بيت المعمري أصولها ليست من تعز بل من محافظة عمران وإنتقلت إلى الحجريه قبل أكثر من ٤٠٠ عام فلا تتحدث عن التغيير الديموغرافي لأنك لاتعي معناها.

كل ما كتب في الموضوع هو العنصرية والمناطقية بذاتها فإذا كان الأخ النائب علي المعمري يرى ان بناء وحدة سكنية في المخا محاولة للتغيير الديموغرافي كما قال فقد لاحظنا ما قاموا به أصحابه مليشيات الاخوان في مأرب من بناء واستثمارات ونهب للأراضي ولكنه لم يتطرق او يشير لهذا الموضوع حتى نقول انه منصف وان كلامه ليس لصالح اي جهة او جماعة فماذا نسمي ذلك.. ولماذ الكيل بمكيالين.؟؟

وللتوضيح فقط أن ماتم بناءه من مساكن هي لعائلات الضباط او الأفراد في الساحل جاء من منطلق الظرورة وعدم وجود شقق للايجار في المخا او الخوخه ووصل الأمر إلى أن سعر الشقة الإيجار مابين مئتين الئ ثلاثمائة الف والمقاتلين هناك مرابطين واغلب الضباط أسرهم في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي وطلبوا من الأخ القائد طارق بعمل حل لهذه الإشكالية.

هناك الكثير اتجهوا للاستئجار في عدن وهناك من ذهب إلى أقرب مدينة وهي التربة ولكن أيضا قامت قيامة اعلام الاخوان وهيجوا الشارع بزعمهم ان طارق يرسل افراده إلى التربة وبنفس التجييش العنصري الذي يتحدث به الأخ علي رغم ان ذلك كان كله عبارة عن كذب وافتراء وتحريض مناطقي.

فلا يمكن لمقاتل ان يتجه لاحتلال اي منطقة ويبدأ بأرسال أسرته إليها.. يعني شي غير معقول وان كان المتحدث مجنون يكون المستمع عاقل.

الشيئ الاخر لم يذكر الأخ علي حصار تعز من قبل مليشيات الحوثي منذ ٥ سنوات ولم يتطرق لأي معاناه لأبناء تعز جراء غلق المنافذ من قبل جماعته جماعة مسعده وعصابة الحوثي.

لم يتطرق للاعتقالات والاغتيالات التي تحدث يوميا داخل المدينة.

لم يتطرق نهائيا لأعمال التهجير التي طالت جماعة ابو العباس من قبل الحشد الشعبي الإخواني.

تطرق للواء ٣٥ وللشهيد عدنان الحمادي ولم يذكر المطالبة بأعلان نتيجة التحقيق بإغتياله لانه يعلم أن جماعته هم المنفذين ولكن سرعان ما انتقل الى المطالبة بتعيين قائد للواء لان هذا مبتغاهم.

ويعلم أبناء تعز والحجرية من يقوم بإستحداث المعسكرات التابعة للميليشيات الخارجة عن الدولة والتابعة لاحزاب ومشايخ.. ومنطقة يفرس خير مثال وتبعه مناطق أخرى يعلمها الجميع.

والأخ على المعمري للأسف هو من قدم اكبر كارثه لتعز أثناء توليه منصب المحافظ والذي تم أثناء إدارته تجنيد خمسين ألف عنصر اخواني سيظل هذا العمل معضلة وكارثة لأجيال قادمة لن تستطيع تعز التعافي منها ويا ليتهم قدروا له ذلك بالعكس قابلوه بالجحود وشاهدنا كيف تم الاعتداء عليه واذلاله من قبل جماعة صادق سرحان وغيره من مليشياتهم التي اجبرته على ترك المحافظة وإدارة تعز من عدن والقاهرة وتركيا وكنت مشغولا بشراء الشقق والعمارات ومتنقلا بين الفنادق وأبنائك هربتهم إلى هولندا وبريطانيا وتركيا ومصر خوفا على حياتهم .فيما أبناء طارق قاتلوا حتى أسروا ومازال طارق ورجاله يقاتلون دفاعا عنك وعن تعز و كان الحوثي على مشارف قريتك وكانت شضايا وقذائف مدفعيته تصل لوادي بني عمر لولا أن جاءت قوات طارق والعمالقة لتحرير الوازعية وجبال بني عمر من رجس الحوثي. في الوقت الذي كان فيه العميد طارق في الخنادق مدافعا ومقاتلا لاستعادة الوطن والجمهورية من مليشيات الكهنوت. .

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اخيرا احب ان اقول ان كلام الأخ العميد طارق صالح واضح وصريح ومهما حاول المغرضون ان يتشدقوا بالوطنية لأجل تشويه صورته وانجازاته التي لا ينكرها الا جاحد فقد قال مرارا وتكرارا ان المقاومة الوطنية أتت لتحرير كل مناطق اليمن المغتصب من مليشيات الحوثي ولن تنجر او تتجه للمناطق المحررة.

ويعلم الجميع من الجهة التي تترك قتال المليشيات وتسلمها السلاح والمعسكرات وتتجه نحو المناطق المحررة لقتال إخوانهم...

وان عادوا عدنا.