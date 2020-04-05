شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هل تتذكرون الفلكية اللبنانية التي تنبأت بظهور "كورونا".. تفاجئ الجميع وتتنبأ بانهيار هذه الدول خلال الايام المقبلة "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الإعلامية ماغي فرح جدلاً كبيراً بين روّاد الإنترنت بعد انتشار فيديو لمقتطفات من توقعاتها الفلكيّة في نهاية عام 2019 عن أحداث 2020، فهل كانت تلمح إلى فيروس كورونا وهل حذّرتنا منه ؟

في التفاصيل، فقد نشر حساب DW عربية على تويتر ما جاء في كلام ماغي فرح في كانون الأول 2019 وأبرزه:

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"هذه السنة مصيرية، وستطبع العصر بأكمله والسنوات الأكثر من 25 القادمة. الحدث الكبير في هذه السنة يمكن ألا يحدث في مرتين ونحن على قيد الحياة".

والملفت في الفيديو هو ذكر التواريخ الّتي ترافقت مع فترة انتشار وباء كورونا، فقالت ماغي فرح "الفترة الواقعة بين 17 شباط و31 آذار هي مسرح لقرارات مهمة تُتخذ ولفرص كثيرة تتاح، من أجل تنفيذ البعض لأهدافه إذا كانت هناك أهداف مرسومة. في هذه السنة تسقط رؤوس كبيرة وتتأثر الأوضاع الاقتصادية بما يحدث".

وأضافت ماغي فرح "يمكن أن نسمع عن حالات إفلاس وانهيارات وصدامات عنيفة تترك العالم يبحث عن حلول ويفضح بعض المؤامرات ويدعو لشفافية في كل شيء".

وترى ماغي فرح أن السيناريو المخيف سيستمر، فتقول "دخول المريخ إلى برج الحمل إشارة وبدء فترة انقلابية مهمة كثيراً وصعبة كثيراً. عادةً، يبقى كوكب المريخ لمدة شهر ونصف بالبرج لكن في هذه السنة فإنه سيبقى من شهر تموز إلى نهاية السنة".

ومن ضمن توقعاتها الفلكية، أشارت ماغي فرح "هناك ربما أزمة اقتصادية أوروبية أو حدث استثنائي في روسيا وباكستان والصين، ومرض خطير يصيب أحد المسؤولين الكبار في بلد عظيم".