شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : إصابة أول مسؤول حكومي يمني بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مسؤول دبلوماسي يمني في وزارة الخارجية إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال القائم بأعمال سفارة اليمن في إسبانيا محمد معوضة في مقطع فيديو نشره على حسابه في فيس بوك رصده "يمن برس" إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد وهو الآن يخضع للعلاج في أحد مستشفيات مدريد. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

وأضاف معوضة أنه شعر بأعراض الإصابة منذ 5 أيام، وأنه استطاع عزل نفسه تماما عن عائلته وحينما شعر بأن حالته تزداد سوءًا ذهب إلى المستشفى وتأكد من إصابته بمرض كورونا.



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