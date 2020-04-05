شكرا لبحثكم عن خبر اخيرا الحلية التقنية التي تنتظرها في واتس اب من زمان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يواجه البعض أحيانا، بعض المواقف المحرجة بسبب رسائل الواتسآب، خاصة عندما البعض منا مشغولا أو مرهقا لبعض الوقت ولا يريد الرد على الرسائل، ولكن في نفس الوقت يريد أن يعرف ما إذا كانت الرسائل مهمة للرد عليها حالا أم أنها من الممكن أن تنتظر لبعض الوقت.

وذكرت صحيفة The Sun أن هناك بعض الحيل تتيح لمستخدمى الواتسآب قراءة الرسائل الكاملة من دون التسبب في معرفة المرسل أنك قد قمت بقاراءة الرسائل، وذلك من خلال ظهور العلامات الزرقاء.

ويلجأ العديد من المستخدمين إلى القيام بتفعيل وضع الطائرة أو Airplane Mode على هواتفهم لتجنب ظهور العلامات الزرقاء، ولكن هذه الطريقة ليست مفيدة على الإطلاق حيث إنه بمجرد الرجوع مرة أخرى على الوضع الطبيعى فإن العلامات الزرقاء ستظهر، وسيعرف المرسل أنك قد قمت بقراءة الرسائل.

ولعمل هذه الحيلة يجب عليك القيام بعدة أشياء

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- لابد ان يكون تطبيق واتسآب مفتوحا عند إرسال الرسائل إليك - لابد أن تحصل على تحديث iOS 13 لهاتفك الأيفون أو إذا كنت تستخدم جهاز آخر من أجهزة آبل.

عليك الانتظار حتى وصول إشعارات الرسائل إلى هاتفك، حتى تقفل الشاشة.

- اضغط لأسفل فترة أطول قليلا من المعتاد على الرسائل الموجودة على الشاشة، وستظهر الرسائل بدون أن يعرف المرسل أنك من فتحت الرسائل.

وعليك معرفة أن تحديث iOS 13 لهواتف أيفون، متوفر فقط لكل أجهزة أيفون بدءا من iPhone 6S و 6S Plus إلى أحدث هاتف أيفون وهو أيفون 11 Pro Max ، وأن أى هاتف أقدم من هذه الهواتف مثل أيفون 5 وغيرها لا تدعم هذا التحديث.