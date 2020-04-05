شكرا لبحثكم عن خبر نقابة البنك المركزي تحمل النائب شكيب المسؤولية في حالة تفشي كورونا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حملت نقابة البنك المركزي نائب المحافظ شكيب الحبيشي المسؤولية الكاملة في حالة تفشي وباء كورونا، وذلك بسبب ضعف التدابير والاحتياطات المتخذه في البنك. ويعد البنك المركزي في عدن المؤسسة المالية الاهم في البلاد بعد نقله عقب اندلاع عاصفة الحزم. وحملت النقابة النائب المسؤولية وذلك بعد القاؤه جدول المناوبه الخاص بالموظفين، وكذلك دخول العملاء البنك دون فحص واكتفاؤه بوضع مطهر على بوابة البنك واشاروا بأن المادة المطهرة احياناً لا توجد، وكذلك عدم اتخاذه الاحتياطات المناسبة وعدم عزل الفلوس الداخله للبنك في اماكن خاصه وتطهيرها وتعقيمها مما سيكون الموظف عرضه للاصابه بالفيروس في حال انتشر، وكذلك عدم توزيع الكمامات للموظفين والاحتفاظ بها في المخازن.

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