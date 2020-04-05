شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. قوات هادي تدفع بمدرعات وعتاد عسكري ثقيل الى ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وصلت مساء يوم السبت تعزيزات عسكرية لقوات الجيش الوطني في ابين. وقال مصدر عسكري ان عدد من الدبابات محملة على قاطرات وصلت الى شقرة قادمة من حضرموت. Advertisements وجاء هذا التعزيز عقب تقدم قوات الشرعية صوب مدينة زنجبار عاصمة محافظة ابين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. قوات هادي تدفع بمدرعات وعتاد عسكري ثقيل الى ابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.