شكرا لمتابعة خبر عن شاهد نجم “باب الحارة” وائل شرف الذي مثل شخصية ”العكيد معتز” كيف ظهر مع زوجته بعد أن خاف عليها من داعش .. شاهد(صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/05 الساعة 06:00 صباحاً (سمابرس - متابعات -خاصة)

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