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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" اخصائي بارز يكشف ماذا يفعل فيروس " كورونا " في جسم المصاب ليتسبب في الوفاة وافضل طريقتان لتجنب هذا المصير!

جديد اب برس Advertisements ​ يقتل فيروس كورونا هام للجميع اولا سأحاول تبسيط الأمور قدر الإمكان حتى يفهم الجميع حجم المصيبه وثانيا هذه المعلومات مجمعه من دراسات مختلفه منها أولي ومنها تشريحي لجثث الضحايا . الخبر الجيد أن 80% من المصابين سوف يتعافون بدون علاج والأعراض ستظهر مثل رشح عادي ال 20% المتبقين سوف يحتاجون إلى مستشفى من شده الأعراض منهم فقط النصف سوف يحتاج إلى دخول غرف الإنعاش وفقط 3% سوف يحتاجون إلى التنفس الصناعي او ما تسمى المنفسه الان لنشرح كيف تعمل الرئه التي هي عباره عن أكياس هواء مثل البالون متصله مع بعضها هدفها الأول هو تبادل الغازات طرح ثاني أكسيد الكربون وإدخال الأكسجين للدم وهنالك خلايا تفرز انزيم معين ليحافظ على ليونه هذه البالونات بحيث تكون قادره على الانتفاخ والانبساط وبذلك يحصل الشهيق والزفير بسلاسه ودون أن نشعر به ويستطيع الشخص العادي حبس النفس لمده دقيقه بالكثير او أقصى حد مسجل عالميا ١٥ دقيقه تقريبا وهذا بعد تمارين وسنوات عديده من الجهد. ماذا يعمل فيروس كورونا : يهاجم هذه الخلايا المسؤول عن ليونه البالونات التي في الرئه ويؤدي إلى موتها فماذا يحدث؟ اولا الجسم وكرد فعل طبيعي يهاجم الخلايا الميته كي يتخلص منها وهذا يؤدي إلى تراكم البلغم في البالونات وهذه اول مراحل الخطر في الاصابه بحيث يصبح النفس صعب ودرجة ليونة البالونات والاكياس في الرئه اقل لذلك يكون التنفس سطحي ومتتالي . أن استمر الفيروس في الهجوم يصبح هنالك صديد بين البالونات نفسها وهنا تأتي الخطوره بحيث يصبح تبادل الغازات مع الدم قليل وكميه الأوكسجين التي تصل إلى الأعضاء الحيوية قليل فيؤدي ذلك إلى فشل في مختلف أعضاء الجسم وبالتالي الموت السريع لذلك يوضع المريض على جهاز التنفس الصناعي ويعطي كميه عاليه من الأوكسجين كي يعوض الخساره الناتجه عن تراكم البلغم في وحول البلونات والاكياس الهوائيه وقصه وضع المريض على جهاز التنفس يجب أن يتم بسرعه وخلال دقائق وليس ساعات لانه بالمعنى الحرفي يغرق في سوائل الرئه ولا احد يستطيع حبس نفسه أكثر من دقيقه كما أسلفنا . الان من هو على التنفس الصناعي من المرضى أمامه احتمالين أن يقاوم الجسم الفيروس ويتغلب عليه ومن ثم ترجع الرئه للعمل مره اخرى او يستسلم الجسم وتصاب الرئه بالخمج وهنا يصبح تسمم عام في الدم ويموت الشخص . المشكله في امرين الأول هذا الفيروس جديد ولا يعرف له علاج حتى الآن والثاني عدد أجهز التنفس الصناعي في اي دوله كانت فقيره ام غنيه لن يوافي حجم الإعداد التي سوف تحتاج اليها لذلك نرى عدد الوفيات السريع حول العالم ومع انتشار الوباء أيضا السريع وحتى كتابه هذه السطور هنالك مليون مصاب مؤكد وغيرهم لا يعلمهم الا الله . ما هو الحل اولا تقويه جهازك المناعي وثانيا الوقايه خير من العلاج بأن تتعامل مع الآخرين كأنك انت مصاب تحميهم من نفسك وأيضا تتعامل معهم على أنهم مصابين لتحمي نفسك . ايضا الزم بيتك وتابع ارشادات السلامه العامه وتقيد بما ينشر من قوانين د محسن النادي- فلسطين

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