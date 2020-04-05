شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : سلطنة عمان تصحو على فاجعة مرعبة ليس لها مثيل .. والسلطات تصدر أول إعلان عن الفاجعة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار مقطع مصور، لهروب عدد من العمالة الوافدة من منطقة موبوءة ومعزولة، ضجة كبيرة في سلطنة عمان، في ظل تصاعد وتفشي أزمة كورونا في البلاد.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقطع فيديو، زعم متداولوه أنه يوثق هروب عدد من العمالة الوافدة، من ولاية "مطرح" التي تفشى بها فيروس كورونا المستجد، وتم عزلها تمامًا من قِبَل السلطات.

---------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• عاجـــل : سلطنة عمان تصحو على فاجعة مرعبة ليس لها مثيل .. والسلطات تصدر أول إعلان عن الفاجعة ..شاهد

* مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة ... افتخر بعلاقتي مع هذا الرجل وقد مارست معه الحياة حتى أنجبت

• عاجـــل : وكالة الأنباء السعودية تعلن الأن عن الخبر السعيد وتزف البشرى السارة ..«قرار الملك سلمان دخل حيز التنفيذ»

• تناول هذا المشروب اللذيذ على الريق وقل وداعا لارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية ..سعره رخيص جدا ومتوفر في كل منزل ، ومفعوله سحري ..شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

• شاب سعودي يقطع شهر العسل ويطلق عروسته بعد يومين فقط من الزواج، ويكشف للجميع العمل الصادم والمحرم شرعا الذي قامت به عروسته داخل الفندق

• هل تذكرون الفنانة السورية شديدة الجمال التي لعبت دور زوجة "ابو عصام" في مسلسل باب الحارة .. شاهد المفاجأة المذهلة كيف اصبحت اليوم ..(صور صادمة)

• أفعى عملاقة تلتهم 5 أطفال بطريقة مروعة .. ولكن عندما ابتلعت نصف الطفل الأخير حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو قاسي ومرعب )

• هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك" ..شاهدو كيف أصبح شكلها بعد ان كبرت وتجاوز عمرها 18 عام ..وارتدت الفستان الابيض ..لن تصدقو من هو العريس ..(صور)

• عاجـــل : فرحة عارمة تجتاح السعودية والاحتفالات في كل مكان بعد اعلان الملك سلمان هذا الخبر السعيد والمفاجاة التي لم يتوقعها احد.. شاهد

• مفاجأة مروعة اخطر من فيروس كورونا .. 6 مدن عربية تنتظر كارثة مدمرة ستخفيها نهائيا من خريطة العالم ..بينها 3 مدن خليجية ستنقرض ولن يكون لها وجود !!!

• أكبر أفعى بالعالم تأكل 5 أطفال بلمح البصر ..شاهد كيف كانت النهاية مروعة ..(فيديو لأصحاب القلوب القوية فقط)

Advertisements

• الفنان تامر حسني يتزوج فتاة خارقة الجمال وليس لها مثيل ... ورغم ذلك ذهب ليخونها مع فتاة أخرى ..شاهدو كيف كانت ردت فعلها عندما اكتشفت خيانته .. (صور وتفاصيل)

• جريمة أخلاقية تهز الإمارات.. فتاة تصور زميلاتها "شبه عاريات" وفي اوضاع حميمية ساخنة ..شاهد

• إذا ارتفع ضغط الدم في جسمك إلى هذا المستوى فسوف تصاب بفشل كلوي على الفور .. إليك ثلاث طرق بسيطة لحماية نفسك والعيش بأمان

• عاجل : لم يفعلها ملك البحرين ولا امير قطر ولا ولي عهد ابو ظبي..أمير الكويت يهز عروش كل الاسر الخليجية الحاكمة ويصدر مرسوم أميري عاجل ( نص المرسوم الاميري )

• "بمساعدة أمها المجرمة" سعودي يُدمر فتاة قاصر بالمغرب ويرتكب معها الفعل المحرم.. ضُبط متلبسا والتفاصيل لا يتصورها عقل ! شاهد

• أفعى ضخمة تبتلع رجل بلمح البصر وهو حي وتخفيه في بطنها 7 أيام .. وعندما يئس اهله من البحث عليه قررت الشرطة فتح بطن الأفعى فوجدو بداخلها مفاجأة لم يتخيلها أحد ..شاهد فيديو مرعب

• عاجـــل : المملكة تعلن حظر التجوال في عموم البلاد على مدار 24 إبتدا من منتصف الليلة

• هل شاهدتم زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد وهي بدون مكياج .. شاهدو كيف أشعلت الشارع القطري بظهورها المفاجئ والصادم ..وكم هو عمرها الحقيقي ..(فيديو)

• صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبرها الجميع اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة )

• فنانة عربية مشهورة تمارس الجنس مع عامل نظافة في وضح النهار ..وعدسة خفية تلتقط صور الفضيحة .. شاهد

----------------------------

وبعد الجدل الكبير الذي أثاره المقطع، اضطرت السلطات العمانية للرد، وكشف حقيقة المقطع المزعوم والمنتشر بقوة بين المواطينن والوافدين.

وأكد حساب "عمان تواجه كورونا" الرسمي على "تويتر" والتابع لمركز التواصل الحكومي بالسلطنة، أنه لا صحة للمقطع المتداول بعنوان هروب عمالة وافدة من مطرح إلى خارجها.

وتابع الحساب الرسمي: "المقطع يعود لفترة سابقة في سداب، ويوثق عودة عدد من الصيادين من البحر".

لاصحة للمقطع المتداول بعنوان هروب عمالة وافدة من مطرح إلى خارجها.

المقطع يعود لفترة سابقة في سداب، ويوثق عودة عدد من الصيادين من البحر.#عمان_تواجه_كوروناpic.twitter.com/wvW2n60jTM

— (Oman VS COVID19) عمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) April 4, 2020

وكانت شرطة عمان السلطانية، نفذت العزل التام لولاية مطرح وقامت، الأربعاء، بإغلاق الحركة المرورية عن الطرق المؤدية إلى الولاية وهي (روي، الحمرية، الوادي الكبير، وأجزاء من منطقة دارسيت)، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة العماني، كشف الأسبوع الماضي أن السبب وراء إغلاق ولاية مطرح أنها شهدت بداية ظهور حالات الإصابة المجتمعية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).