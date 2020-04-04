"رؤى" تنفذ مشاريع في مجال المياة بالشحر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 الخليج 365 - الشحر نفذت مؤسسة رؤى الشبابية التنموية بمديرية الشحر عدداً من التدخلات العاجلة في مجال المياه ، استهدفت اللاجئين والنازحين ، وذلك في ضل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد .

ووزعت المؤسسة خزانات بلاستيكية لحفظ المياه النظيفة في مخيمات اللاجئين والنازحين ليتسنى لهم سهولة الوصول للمياه ، وتزويدهم منها بالكميات المطلوبة الخاصة بالاحتياجات الشخصية والصحية . Advertisements كما قامت المؤسسة أيضآ وبالشراكة مع مؤسسة التنمية بتوفير المياه الصحية الخاصة بالشرب والطبخ لساكني تلك المخيمات . وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة رؤى الشبابية التنموية المحامي حسين عبدالرحمن غداف بأن هذه التدخلات العاجلة التي تنفذها المؤسسة ستستمر خلال الفترات القادمة بشكلاً متواصل وذلك من خلال تزويد تلك المخيمات بالمياه ، مشيراً الئ أن فكرة المشروع تتمحور في تسهيل الوصول إلى المياه وتوفير الكميات المطلوبة منها في تلك المخيمات لإتاحة إمكانية استخدام الحد الأدنى والمطلوب ، وكذا لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للنازحين واللاجئين وتنفيذ أنشطة من شانها تعزيز مستوى النظافة في تلك المخيمات لاسيما في ضل أزمة فيروس كورونا المستجد منوهاً الئ أن هنالك خطط وبرامج ستنفذها المؤسسة خلال العام الحالي تستهدف مخيمات النازحين واللاجئين بمديرية الشحر .

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