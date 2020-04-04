أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 4 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

عاجل.. الميليشيات تستهدف محطة ضخ النفط في مأرب بصاروخ باليستي https://www.elyamnelaraby.com/471296/ ندوة في مأرب تناقش دور الإعلام في التوعية بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/471297/ رئيس الغرفة التجارية بأبين يوجه مناشدة عاجلة بشأن الأسعار https://www.elyamnelaraby.com/471300/ استقالة مدير عام مكتب الاوقاف بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/471302/ خلل فني يتسبب في احتراق زورق بحري تابع لخفر سواحل حضرموت Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/471306/ الحوثي يجبر أطفال الجوف على حضور دوراته الطائفية والعسكرية https://www.elyamnelaraby.com/471314/ وكيل وزارة الصحة "الجريري" يشيد بتفاعل أبناء حضرموت مع قرار حظر التجول https://www.elyamnelaraby.com/471323/ رئيس الوزراء يعزي وزير الصناعة والتجارة في وفاة والدته https://www.elyamnelaraby.com/471333/ 26 مليون دولار من البنك الدولي لليمن لمواجهة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/471336/ مليشيا الحوثي تقصف منشأة نفطية في صرواح بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/471338/

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