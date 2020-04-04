شاهد.. البحسني يتفقد سير العمل في وحدة التشخيص الجزيئية PCR بمستشفى ابن سيناء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني،اليوم، سير العمل في وحدة التشخيص الجزيئية PCR الواقعة داخل حرم مستشفى ابن سيناء المركزي بالمكلا، متعرفاً على مستوى جاهزيتها لاستقبال أي عينات لحالات اشتباه بفيروس "كورونا"، ضمن استعدادات المحافظة وخططتها الاحترازية والتشخيصية والعلاجية للوقاية من المرض.



وتعرف المحافظ، ومعه وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت د. رياض الجريري، من الكادر الصحي العامل، على جاهزية الوحده لاستقبال العينات وتوفر الاجهزة والمحاليل والمستلزمات المطلوبة للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب.

واستمع المحافظ الى شرح وافٍ عن طريقة استلام العينات من فريق الاستجابة السريعة من خلال مسحات من الأنف والبلعوم والإجراءات الفنية والادارية بحسب الدليل الإرشادي الذي اعدته وزارة الصحة العامة والسكان واعتمدته منظمة الصحة العالمية، وطرق تحضيرها وفحصها وتسليمها للجهات المختصة في الترصد الوبائي بالمحافظة ومراكز المعالجة حسب نظام محكم وآليه عمل موحدة.

كما استمع من مدير الوحدة د. شوقي العكبري، الى مراحل انجاز الوحدة منذ انشاءها بدعم كبير من المحافظ، لضمان سرعة البدء في العمل وتقديم خدمة لحالات الإيدز، واستعداد الوحدة لفحص كل الامراض الوبائية ومنها وباء "كورونا".

وتعرّف المحافظ من الوكيل المساعد لوزارة الصحة الدكتور راجح المليكي الذي يزور المحافظة حالياً، على جهود توفير محاليل فحص كورونا بشكل كافٍ في وحدة "PCR" بالمكلا، واستعداد الوزارة للمساهمة في تقديم الدعم في هذا الجانب، مؤكداً للمحافظ ان جهاز PCR سوف يتم تركيبه في سيئون خلال الأيام القادمة.

Advertisements

وأعرب الوكيل المساعد لوزارة الصحة عن ارتياحه لكل ما شاهده في حضرموت من عمل نموذجي يرقى لتحويل الوحدة الى مركز بحثي مرجعي على مستوى اليمن.

كما قام المحافظ بزيارة لقسم الطوارئ بهيئة مشفى ابن سيناء ومركز فرز حالات الحميات والتهابات الجهاز التنفسي والحالات المشتبهه في مستشفى ابن سيناء، واستمع من رئيس الهيئة د. العبد باموسى الى اهم الاحتياجات والصعوبات التي تعترض سير العمل، وحث المحافظ العاملين في المستشفى الى مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمرضى في هذه الظروف الصعبة.