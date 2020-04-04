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عدن - ياسمين التهامي - عاجل.. مفاجأة للعالم أجمع.. دولة أفريقية فقيرة تعلن عن التوصل لعلاج كورونا ومنظمة الصحة العالمية توافق ..شاهد





أعلنت إثيوبيا عن توصلها لعلاج للمرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأشار بيان صحفي مشترك صدر عن وزارة الصحة ووزارة الابتكار والتكنولوجيا إن "علاجاً محلياً يتم تطويره على أيدي خبراء الطب الشعبي في البلاد"، موضحاً أنه "تم تحضير الدواء من خلال دمج الطب الشعبي التقليدي والعلم الحديث". عاجل.. مفاجأة للعالم أجمع.. دولة أفريقية فقيرة تعلن عن التوصل لعلاج كورونا ومنظمة الصحة العالمية توافق ..شاهد ولفت البيان إلى أن "الدواء الجديد عبر خلال عمليات البحث الأساسية ووصل إلى مرحلة التشكيل المخبرية". وقال وزير الابتكار والتكنولوجيا عن العلاج إنه "اختراق علمي للجائحة، والأبحاث جارية على يد علماء إثيوبيين مختلفين في داخل البلاد وخارجها". وأضاف: "نرى نتائج جيدة، وسوف يتم الإعلان عن المزيد من النتائج للجميع خلال وقت قصير". وأكد أن "مرحلة البحث المخبري للمشروع قد تمت"، ما يعني أن العلاج دخل مراحل أكثر جدية في طريقه ليرى النور. وقال: "لقد عبر خلال مراحل اختبار متنوعة وأعطي الضوء الأخضر الآن لمزيد من التجارب السريرية.. والمرحلة القادمة هي اختبار المنتج". وأوضح أنه "تم إجراء البحث حول العلاج مع مراعاة مقاييس منظمة الصحة العالمية التي سيتم عرضه عليها للموافقة عليه، ونأمل أن يتوفر المنتج في المستقبل القريب"، مشيراً إلى أن "الآمال معلقة على الدواء بأن يعالج المرضى عن طريق تعزيز مناعتهم، بعد أن أثبت خلوه من السمية".



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