شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير للغاية : حرب النفط بين السعودية وروسيا تشتعل مجددًا.. إجراء جديد يصدم العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اشتعلت حرب النفط مجددًا بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وسط إجراء صادم لجميع دول العالم، ينذر باستمرار الأزمة لفترات مقبلة.

وكشفت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم السبت، إن أوبك وروسيا أجّلتا اجتماعًا كان مقررًا الاثنين، مع تصاعد الخلاف بين موسكو والسعودية، بشأن من هو المسؤول عن انخفاض أسعار النفط.

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وأوضحت المصادر، أن الاجتماع الافتراضي الطارئ والذي كان مقررًا له يوم الاثنين، من المرجح أن يتم تأجيله إلى التاسع من أبريل/نيسان الجاري، لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.

وجاء تأجيل الاجتماع، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كي تحقق أوبك وحلفاؤها (أوبك +) الاستقرار العاجل في أسواق النفط العالمية.

وتعمل (أوبك+) على التوصل إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط، بما يعادل نحو 10 في المئة من المعروض العالمي أو 10 ملايين برميل يوميًّا، وهو ما تتوقع الدول الأعضاء أن يكون جهدًا عالميًّا يشمل الولايات المتحدة.

ووصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 18 عامًا، في 30 مارس/آذار، بسبب تراجع الطلب جراء إجراءات العزل العام التي اتخذتها الحكومات لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وفشل أوبك والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا، في تمديد صفقة سابقة بشأن قيود الإنتاج التي انتهت في 31 مارس/آذار.

لكن واشنطن لم تلتزم حتى الآن بالانضمام إلى هذا الجهد، وحمّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، السعودية مسؤولية انهيار الأسعار، مما دفع الرياض لرد حاسم، يوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، قوله في بيان، السبت، إن "وزير الطاقة الروسي هو المبادر في الخروج للإعلام والتصريح بأن الدول في حل من التزاماتها، اعتبارًا من الأول من أبريل/نيسان، مما أدى إلى زيادة الدول في إنتاجها لمقابلة انخفاض الأسعار لتعويض النقص في الإيرادات".

وقال "بوتين"، خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مسؤولين حكوميين ورؤساء كبار الشركات المنتجة للنفط الروسي، الجمعة، إن السبب الأول لانخفاض الأسعار هو تأثير فيروس كورونا على الطلب.

وأضاف أن "السبب الثاني وراء انهيار الأسعار هو انسحاب شركائنا من السعودية من صفقة (أوبك+) وزيادة إنتاجهم، والمعلومات التي خرجت في نفس الوقت حول استعداد شركائنا حتى لتقديم تخفيض على سعر النفط".

فيما رد الجانب السعودي، بأن تصريحات "بوتين" غير دقيقة لتشتعل حرب التصريحات مجددًا بين الطرفين.