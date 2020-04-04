شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو" كيف تصنع كمامة في 45 ثانية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - #DYK? CDC’s recommendation on wearing a cloth face covering may help protect the most vulnerable from #COVID19. Watch @Surgeon_General Jerome Adams make a face covering in a few easy steps. https://t.co/bihJ3xEM15 pic.twitter.com/mE7Tf6y3MK — CDC (@CDCgov) April 4, 2020 جديد اب برس Advertisements ​ نشر المركز الأمركي للسیطرة على الأمراض والوقایة منھا مقطع فیدیو قصیر یشرح

ٍ كیفیة صنع كمامة للوجھ من القماش في ثوان معدودة.

وأظھر المقطع الجراح العام الأمیركي الدكتور جیروم آدامز وھو یشرح بخطوات

بسیطة كیفیة صنع الكمامة من خلال استخدام أي قماش في المنزل، بینما یحتاج

الشخص فقط إلى أربطة مطاطیة.

وكان المركز الأمیركي للسیطرة على الأمراض قد وجھ نصیحة بارتداء كمامات

الوجھ الوقائیة في ظل أزمة انتشار فیروس كورونا، خاصة في الأماكن التي یصعب

فیھا تتطبیق إجراءات التباعد الاجتماعي.

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