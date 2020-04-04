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عدن - ياسمين التهامي - اليمن الآن : انتكاسة كبيرة للمليشيات في صرواح..والجيش يسيطر على اهم منطقة في هيلان !

أشتعلت حدة المعارك القتالية، بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الانقلاب الحوثية، غداة قصف مدفعي وتدخل مباشرة لقاتلات تالحف دعم الشرعية، في المحور الغربي لمدينة مارب، شرقي البلاد.

جديد اب برس

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وقالت مصادر عسكرية ان المليشيات الحوثية تلقت انتكاسة كبيرة وانهيار تام في صفوها، بفعل ضربات دقيقة، وعملية ناجحة نفذها ابطال الجيش على مجاميح حوثية في جبهة صرواح غرب المحافظة.

وأضاف المصدر ان قوات الجيش استدرجت مجاميع حوثية إلى كمين محكم بأحد الشعاب في جبهة صرواح، أسفر عن مقتل أكثر من 25 حوثيًا وجرح عدد اخر، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال.

واوضح المصدر ان المواجهات تزامنت مع ضربات مكثفة لمقاتلات التحالف العربي، على مواقع وتعزيزات المليشيات في مواقع متفرّقة بجبهة صرواح.

واشار المصدر إلى ان الغارات أسفرت عن تدمير عدد من الآليات القتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات.

إلى ذلك، استهدفت مدفعية الجيش الوطني، مواقع وتجمعات الجماعة في جبهات صرواح وهيلان، وتمكنت من تدمر تحصينات وآليات قتالية التابعة لها، وألحقت بها خسائر بشرية كبيرة.

في السياق، كشف رئيس تحرير موقع ” رأي اليمن ” الزميل خليل العمري، عن تحرك جديد للجيش الوطني في جبهة صرواح غربًا.



واكد العمري في تغريدة على" تويتر" وصول قوات الجيش الوطني الى منطقة رحبة في هيلان والتي تعتبر المنطقة الأهم في الجبل الذي يمتد الى مساحة 10 كم وعرض 5 كم، وتسيطر منطقة رحبة على الخط الوحيد الرابط بين صرواح وهيلان