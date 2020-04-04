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عدن - ياسمين التهامي - رسالة هامة غير مباشرة للأثرياء العرب بسبب كورونا .. موجهة من الإعلامية الشهيرة “أوبرا وينفري”!

أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفري، أمس الخميس، أنها ستتبرع بعشرة ملايين دولار لصالح جهود تخفيف آثار فيروس كورونا، ويشمل ذلك مشروعا جديدا يساعد في تقديم الطعام للأمريكيين المعرضين للخطر أثناء تفشي الفيروس.

وقالت: ”أتبرع بما إجماليه عشرة ملايين دولار لمساعدة الأمريكيين خلال هذه الجائحة في المدن بأنحاء البلاد وفي المناطق التي نشأت بها“.

جديد اب برس

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الإعلامية الشهيرة “أوبرا وينفري” توجه رسالة

وسيخصص جزء من التبرع لصالح المبادرة الجديدة التي تحمل اسم صندوق الطعام الأمريكي الذي أطلق بالتعاون مع شركة أبل ومؤسسة فورد وسيدة الأعمال لورين باول جوبز والممثل ليوناردو دي كابريو.



وسيساهم الصندوق في إطعام الأشخاص الأشد تضررا بتفشي فيروس كورونا في أمريكا ومن بينهم الأطفال الذين يعتمدون على برامج التغذية المدرسية والعائلات محدودة الدخل فضلا عن المسنين والذين فقدوا وظائفهم.

وولدت وينفري (66 عاما) فقيرة في ولاية مسيسبي ونشأت في ميلووكي وتنيسي، وهي إحدى أثرى نساء الولايات المتحدة وأكثرهن تأثيرا عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.