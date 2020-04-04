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عدن - ياسمين التهامي - ترامب يكشف سبباً “غريباً” لرفضه ارتداء “الكمامة”!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يرتدي “كمامة” واقية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، رغم تقديمه النصح لمواطنيه بأهمية ارتدائها خلال تلك الفترة. ووفقاً لـBBC، كشف ترامب عن سبب رفضه ارتداء الكمامة حيث قال “إنني لا أتخيل نفسي وأنا أُرحب بالرؤساء ورؤساء الحكومات والطغاة والملوك والملكات في البيت الأبيض وأنا أرتدي الكمامة”. جديد اب برس Advertisements ​ ترامب يكشف سبباً لرفضه ارتداء “الكمامة”!

وأضاف: “ليس عليك فعل ذلك، لقد اخترت ألا أفعل ذلك، ولكن بعض الناس قد يريدونها، وليس هناك مانع، ربما كان ذلك أفضل”، مشدداً على أن الالتزام بهذه النصيحة الإرشادية “اختياري” وليس إلزاميا.

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