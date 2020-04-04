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عدن - ياسمين التهامي - تعرف على المحافظة اللتي تعتبر كنز اليمن الثاني من حيث الثروة السمكية والميناء والزراعة والموالشي .. تعاااني من عدم قدرتهاء توفير مايحميها مواجهة كورونا !

اكد مصدر مسؤول في مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة اليوم السبت ان القطاع الصحي بالمحافظة غير قادر حتى اللحظة على مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في كل دول العالم. واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "التغيير برس" ان المراكز الصحية في المناطق المحررة بالحديدة في ظل وضعها الحالي لن تتمكن من اكتشاف اية حالات مصابة بالفيروس حال وصولها وذلك لعدم وجود مواد تشخيصية لهذا الوباء. جديد اب برس Advertisements ​ واكد المصدر على أن مكتب الصحة في تواصل مستمر مع عدد من المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال لتقديم الدعم والمشورة في سبل مواجهة الوباء في المحافظة. اخبار التغيير برس

المصدر اشار إلى الاستعدادات الجارية للوقاية من الوباء وتشمل تجهيز غرفة العزل في مركز الوعرة الصحي بالخوخة و التي تحتوي على أدوية وصلت قريبا الى المحافظة وتم تدريب كادر طبي قادر على التعامل مع المرضى. واضاف أنه تم تجهيز خطة للتوعية عبر كادر طبي متخصص بالاتفاق مع متطوعين للنزول إلى المديريات والمناطق المحروة في المحافظة وذلك لتوعية المواطنين بكيفية الوقاية من انتشار هذا الفيروس. ودعا المصدر المواطنين في محافظة الحديدة الى الالتزام بالارشادات والاجراءات الاحترازية منها حظر التجول وعدم الاختلاط والاهتمام بالنظافة الشخصية لوقاية انفسهم واسرهم من فيروس كورونا الذي اعلنت عنه الصحة العالمية وباء عالمي.

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