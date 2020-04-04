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عدن - ياسمين التهامي - تعرف بالفيديو على قصة لين الشيشكلي التي أثارت غضب السعوديين ؟!

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودیة غضبا، بعد انتقاد لین الشیشكلي،

إحدى نجوم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، قوائم الطعام المقدمة لھا في الحجر

الصحي الذي تخضع لھ في مالیزیا على حساب السفارة السعودیة في كوالالمبور.

ووفقا لبي بي سي فقد انتقدت الشیشكلي، في مقطع نشرتھ عبر حسابھا في انستغرام،

قائمة الطعام التي قدمت لھا بأحد الفنادق التي حجزتھا سفارة المملكة في مالیزیا

للسعودیین الذین لم یتمكنوا من العودة للسعودیة، بسبب إجراءات تعلیق السفر التي

اتخذتھا غالبیة دول العالم للحد من انتشار فیروس "كوفید 19."

ومع انتشار المقطع المصور، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودیة وسم

#لین_الشیشكلي الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم ً انتشارا في المملكة ً حاصدا أكثر من

55 ألف تغریدة، طالبوا من خلالھا السلطات المختصة بسحب الجنسیة من لین

ومحاسبتھا.



فقال عبدالله الخریمي: "أطالب الحكومة بالتفریق بین السعودي الأصل والمجنس بأن

تظھر ذلك في نوع ھویتھ وفي طریقة تعاملھا معھ وأن یكون ھناك نظام لسحب

الجنسیة منھ في حالة إخلالھ بالنظام أو تغیرت ولاءاتھ، وبھذه الطریقة سیعرف أنھ

مھدد بفقدان الجنسیة وسیحترم نفسھ".

وقال ضیغم: "وطن لا نحمیھ ولا نخاف علیھ لا نستحق العیش فیھ. یجب أن تحاسب

فضلا عن سحب الجنسیة وھذا أقل عقاب لھا وأمثالھا ولمن تسول لھ نفسھ الإساءة لھذا

الكیان العظیم وشعبھ"

جديد اب برس

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