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عدن - ياسمين التهامي - أمريكا السلاح ذو حدين تنشر سموم الفتنة بالعلن والسر .. وتعلن استعدادها لدعم تركيا في إدلب ضد روسيا والنظام السوري !

أعلن السفیر الأمریكي لدى حلف شمال الأطلسي ”بیلي ھاتشیسون“ أن بلاده على

استعداد لدعم تركیا في إدلب والوقوف معھا ضـد نظام الأسد وروسیا.

وأوضح ”ھاتشیسون“ أن واشنطن مستعدة لتقدیم حزمة مساعدات إلى تركیا في إدلب

إذا أوقفت أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسیة ”إس – 400 ”والتي تم الحصول علیھا

بموجب اتفاقیة أبرمتھا مع موسكو في عام 2017.

وأضاف السفیر الأمریكي في تصریحات أدلى بھا للصحفیین عبر الھاتف ”نأمل أن لا

تنشر تركیا المنظومة الروسیة كونھا تـمـنع بعض الدعم المحتمل الذي یمكننا تقدیمھ لھا

لمـنع أي ھجـمـات من قبل النظام السوري“.



وأكد ”ھاتشیسون“ أن الولایات المتحدة ترید حمایة محافظة إدلب التي تضم أكثر من

4 ملایین نسمة تماماً كما ترید الحكومة التركیة ذلك، مضیفاً أن نظام الأسد یقــتـل

المدنیین الأبریاء بدعم روسي بشكل لا یمكن الدفاع عنھ أو تبریره.

وأردف: ”تركیا ضـحـیة لعـد وان روسیا والنظام السوري، ونأمل أن تقوم بإخراج

نظام الدفاع الصا روخي المتمركز في وسط أنقرة وأن تمنحنا الحریة لمساعدتھا على

حمایة سوریا والمدنیین“.

وكانت تركیا قد طلبت من الولایات المتحدة إرسال منظومة الدفاع الجوي ”باتریوت“

إلى الحدود مع سوریا بعد تعـرض نقاط المراقبة التابعة لھا في الشمال السوري للاعتد

اء من قبل المیلیـشـیات الروسیة والإیرانیة، فیما رفـض العدید من المسؤولین

جديد اب برس

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