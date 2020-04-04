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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الأن " طيران التحالف يشن عدة غارات على الحوثيين في محافظة الجوف !

شن طیران التحالف العربي صباح الیوم عدة غارات على مواقع وتحركان الملیشیا

الحوثیة في محافظات الجوف .

وقالت مصادر إعلامیة رصدھا "للمشھد الیمني" الیوم السبت أن طیران التحالف شن

13 غارة على مدیریتي الحزم وخب والشعف .

وأضافت المصادر أن التحلیق مازال مستمر حتى اللحظة وأن منطقة الحزم أصبحت

ملیئة بجثث المقاتلین الحوثیین .

الجدیر ذكره أن عدد كبیر من الحوثیین لقوا حتفھم نتیجة تعرضھم لغارات الطیران

وھو ماجعل الملیشیا الحوثیة تجوب المناطق الخاضعة لسیطرتھا للبحث عن مقاتلین

جدد . جديد اب برس Advertisements ​

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