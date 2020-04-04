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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن : القوات المشتركه تستهدف ثكنات عسكرية للحوثيين شمالي الضالع !

تصدت القوات المشتركھ لھجوم حوثي باتجاه مواقعھا شمال محافظة الضالع ,

وتمكنت القوات المشتركھ من كسر الھجوم مكبده الملیشیا خسائر كبیرة.

وأكد المتحدث الرسمي لمحور الضالع القتالي, فؤاد جباري, ان القوات المشتركھ

استھدفت ثكنات وتجمعات عسكریة لملیشیا الحوثي , وكبدت الحوثیین خسائر في العتاد

والأرواح شمالي مدیریة الحشاء.

وحاولت ملیشیا الحوثي في ساعة متأخرة من لیلة أمس شن ھجوما باتجاه مواقع القوات

المشتركة من كتائب الشھید مروان المرابطة في المواقع الحرة وقروش شمال شرق

مدیریة الحشاء في قطاع حبیل یحیى فیما أجبرتھا قوات المدفعیة بالتراجع والانسحاب

إلى مواقعھا السابقة جنوبي بلدة حبیل یحیى. جديد اب برس Advertisements ​

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