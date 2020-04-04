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عدن - ياسمين التهامي - مسؤول ايطالي : عدد المصابين بكورونا في إيطاليا قد يكون 12 مليون شخص !

قال نائب وزیر الصحة الإیطالي، فالتیر ریتشاردي: العدد الحقیقي للمصابین بفیروس

كورونا المستجد في إیطالیا قد یبلغ نحو 12 ملیون شخص".

وأضاف في مقابلة مع صحیفة "Messaggero Il ،"نشرت الیوم السبت: "من

الممكن أن 20 %من الإیطالیین أصیبوا بالمرض، وحتى الآن نحن رأینا فقط ً غیضا

من فیض".

ا لمعطیات أوائل 2020 ،نحو 3.60 ملیون نسمة، ما

ویبلغ عدد سكان إیطالیا، وفقً

یعني أن 20 %منھم یساوي حوالي 12 ملیون شخص.

وأشار ریتشاردي، إلى ضرورة إجراء فحوص مصلیة أوسع تتیح دراسة الأجسام

المضادة في مصل دم المصابین بالفیروس ً بناء على تفاعلات المناعة، مبینًا أن ھذا

الأمر سیسمح بتحدید العدد الحقیقي للمرضى بفیروس كورونا المستجد بشكل دقیق.

ولفت إلى أن إصابة 20 %من سكان إیطالیا بفیروس كورونا قد یعني أن أجساد

معظمھم تمكنت من خلق أجسام مضادة للعدوى، إلا أن 80 %سیكونون ضعفاء أمام

المرض، لكنھ شدد مع ذلك على أن ھذا الاعتقاد یمثل حالیًا مجرد فرضیة، وفقاً لروسیا

الیوم.

وتعتبر إیطالیا الدولة الأولى عالمیًا في الوقت الراھن من حیث عدد الوفیات المؤكدة

بفیروس كورونا المستجد بـ14681 حالة، والثالثة من حیث الحصیلة العامة للمصابین

المسجلین بـ119827 حالة جديد اب برس Advertisements ​

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