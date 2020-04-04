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عدن - ياسمين التهامي - شاهد عصابة حوثية تقتل مواطن وتصيب فتاة بتعز !

ذكرت مصادر محلیة بمحافظة تعز، الیوم السبت، أن عصابة حوثیة قامت بقتل

مواطن وأصابت فتاة بجروح بلیغة.

وأفادت المصادر لـ " المشھد الیمني " أن المواطن أصیل السامعي قتل وأصیبت فتاة

على ید أحد المتحوثین وعصابتھ الإجرامیة أمس الجمعة، في منطقة الھوب بكیان

سامع.

وأشارت المصادر الى أن العصابة التي أطلقت النار الخمیس الماضي على منازل

المواطنین وأصابت فتاتین كررت الجمعة، عملیتھا الإجرامیة في ترویع واستھداف

المواطنین.

وبینت المصادر أن المواطن القتیل أصیب برصاصة في رأسھ وھو داخل منزل قائد

العصابة أدت إلى وفاتھ في الحال، بعد أن كان أصیل شاھدا في قضیة إطلاق

الرصاص على منازل جیرانھ قبل أشھر.

ونوھت المصادر بأن العصابة رفضت الإفراج عن جثة القتیل حتى مساء أمس بعد

تدخلات ووساطات كثیرة، و تم تسلیم قائد العصابة فقط إلى إدارة أمن سامع بمنطقة

العین، في حین رفض بقیة أفراد العصابة المدعومة من أحد المتحوثین تسلیم أنفسھم

لرجال الأمن.

والاسبوع الماضي، قتل وجرح عدة أشخاص على خلفیة شجار على القات، بمدیریة

شرعب السلام. جديد اب برس Advertisements ​

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