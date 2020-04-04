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عدن - ياسمين التهامي - "تعرف على أول تغيير" في أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن وصنعاء عقب تخفيض أسعار البترول والديزل !

شهدت أسعار صرف العملات اليوم في اليمن انخفاضاً بسيطاً عقب التخفيضات التي شهدتها أسعار البنزين والديزل في كل من العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء الواقعة تحت سلطة المليشيا. وجاءت أسعار الصرف في آخر تحديث لها قبل دقائق كالتالي: جديد اب برس Advertisements ​ عدن بيع وشراء: دولار امريكي 659 - 655 ريال سعودي 173 - 172.4 صنعاء بيع وشراء: دولار أمريكي 599 - 597 ريال سعودي 157.8 - 157.5

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