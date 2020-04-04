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"تعرف على أول تغيير" في أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن وصنعاء عقب تخفيض أسعار البترول والديزل !

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عدن - ياسمين التهامي - "تعرف على أول تغيير" في أسعار صرف الدولار والسعودي في عدن وصنعاء عقب تخفيض أسعار البترول والديزل !

شهدت أسعار صرف العملات اليوم في اليمن انخفاضاً بسيطاً عقب التخفيضات التي شهدتها أسعار البنزين والديزل في كل من العاصمة المؤقتة عدن والعاصمة صنعاء الواقعة تحت سلطة المليشيا.

وجاءت أسعار الصرف في آخر تحديث لها قبل دقائق كالتالي:

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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عدن بيع وشراء:

دولار امريكي 659  - 655

ريال سعودي 173  - 172.4

صنعاء بيع وشراء:

دولار أمريكي 599  - 597

ريال سعودي 157.8  - 157.5

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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