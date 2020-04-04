"عاجل" ولاول مره بي "تاريخ السعودية" تعلن عن حدث تاريخ كبير وعملاق سيظهر في سماء هذة الدولة العربية الثلاثاء القادم ....تفاصيل حصرية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - في اول حادثة في الوطن العربي قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان سماء السعودية واليمن والمنطقة العربية تشهد مساء الثلاثاء 7 ابريل ثالث بدر عملاق من أربعة وهو أكبرها من حيث الحجم الظاهري والإضاءة هذه السنه 2020 وهو يمثل أيضاً أول قمر بدر خلال فصل الربيع وسيبقى مشاهداً طوال الليل.

القمر البدر سيشرق مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر، ولكن بعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر.

وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر

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