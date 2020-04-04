 هل تذكرون الفنانة السورية شديدة الجمال التي لعبت دور زوجة "ابو عصام" في مسلسل باب الحارة .. شاهد المفاجأة المذهلة كيف اصبحت اليوم ..(صور صادمة)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت نجمة باب الحارة الفنانة السورية ليليا الأطرش متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستقرام صورة منذ 22 سنة ظهرت بها رفقة الفنان القدير يوسف العظمة و الفنانة مها المصري خلال تصويرهم لاحدى حلقات مسلسل مرايا الموسمي الذي كان يعرض تباعاً في مواسم شهر رمضان على الشاشات السورية و أتى ظهور نجمة باب الحارة في سنة 1998عندما كان عمرها 18 سنة بمظهر المراهقات الشابات و علقت على الصورة بقولها :

“صورة من لوحة سيران عائلي من مسلسل مرايا 98 مع القدير ياسر العظمة والفنانة مها المصري”.

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