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صنعاء - ياسمين الخيامي - مخابرات أمريكا تفجر مفاجأة مزلزلة وتكشف (بالاسم) قبل قليل: هذه الدولة هي التي نشرت كورونا في العالم أجمع (لن تصدق من تكون)؟

اتهمت الاستخبارات الأميركية في تقرير لها الصين بنشر كورونا وتضليل العالم بسبب عدم إظهارها الكثير من الحقائق فيما يتعلق بفيروس كورونا، الأمر الذي أدى لتفاقم المرض وتحوله لوباء عالمي. وبحسب التقرير الذي نشرته فوكس نيوز الأميركية أنه ومع قفزة حالات الفيروس التاجي في الأيام الأخيرة، ضللت الصين العالم عن طريق خفض البلاغات عن أعداد المرضى والوفيات، بحسب ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات الأميركية. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: السلطات السعودية تحتجز رئيس الوزراء معين عبد الملك في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا القاتل..والمجلس الانتقالي يصدر اول تعليق على الحادثة هل تذكرون غطرسة ترامب بأنه يحمي الاسرة السعودية الحاكمة..شاهد السفير الامريكي في الرياض كيف صعق ترامب وهز كل اركان الادارة الامريكية ( فيدديو صادم ) فيروس كورونا يخرج مذيع قناة الجزيرة احمد منصور عن صمته ويفجر فضيحة مدوية اثارت جنون الرئيس عبد الفتاح السيسي وهزت وجدان كل المصريين دول المجلس كلها تعامل الوافدين بعنصرية واحتقار..والمغتربين يدعون الله ليل نهار ان يقضي فيروس كورونا على هذه الدولة بالذات لأنها اكثر كراهية لهم( فيديو صادم ) اذا تناولت هذ المشروب الطبيعي اللذيذ ولو مرة واحدة في الاسبوع فستكون فحل كالثور وقوي القلب والعظام وسيجعلك تستيعد حيويتك حتى لو تجاوز عمرك ال50 عاما وردنا قبل قليل..المملكة ترعب المقيمين والمواطنين وتعلن إن الاجراءات المشددة لمكافحة فيروس كورونا القاتل سوف تستمر فترة طويلة ولن تخفف الا في هذا الموعد عبد الفتاح السيسي يثير جنون المصريين ويباغتهم بعمل مخيف لم يفعله اي حاكم مصري حتى فرعون لم يفعل مافعله السيس ( 3 صور صادمة قهرت كل المصريين ) دراسة أمريكية حديثة تثير هلع العالم وتنشر الخوف..طريقة جديدة للاصابة بفيروس كورونا القاتل ( ليس بالعطس ولا بالسعال أو اللمس ) في سابقة خطيرة تحدث لأول مرة في السعودية..سعودي يقدم عرضا مغريا على الهواء مباشرة لعصابة خطفت طفله الصغير ( شاهد عرض الاب بالفيديو ) مسؤول اماراتي رفيع يصعق ولي عهد ابو ظبي ويثير جنون كل حكام الامارات ويوجه لليمنيين خطاب رسمي اثلج صدورهم وهز وجدانهم وجعلهم يذرفون دموع الفرح عاجل: مصرع الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام بحادث مروري مروع في سلطنة عمان..وعبد الملك الحوثي يتلقى خبر كارثي ومزلزل من محافظة مأرب عاجل..فيروس كورونا القاتل يهز كل الحكام العرب ويرعبهم بعد الاعلان رسميا عن وفاة اول حاكم عربي بالفيروس الفتاك ومراسم الدفن ستتم في المملكة دولة عربية كبيرة ترعب المواطنين والمقيمين بعمل مشين ومحرم شرعا مع جثة امرأة توفيت بفيروس كورونا..لن تصدق ما فعلوه بجثتها (مفاجأة صادمة) وردنا لان ..الجوازات السعودية تباغت اليمنيين وتعلن رسميا تمديد الاقامات المنتهية لكل ابناء الجالية اليمنية مجانا، وتصدر قرار عاجل بشأن اوضاع مجهولي الهوية اياك ثم اياك ان تستخدم هذا النوع من المنظفات المنزلية لمكافحة فيروس كورونا لانه اذا استنشقته زوجتك او اولادك فانه يؤدي للوفاة مباشرة بعد 10 دقائق فقط ابو علي الحاكم يباغت قوات الشرعية بخطة جهنمية لاستعادة جبل هيلان..وما حدث بعد الهجوم الحوثي الشرس كان صاعقا ومزلزلا ولا يخطر على بال اي قائد عسكري Advertisements صحيفة سعودية تصعق كل اليمنيين وتبكيهم من شدة القهر وتنشر فيديو مخيف لشاب يمني تعرض للضرب بوحشية من رجال الامن ( شاهد فيديو صادم ابكى كل اليمنيين ) فيروس كورونا القاتل يقصم ظهر النجمين ميسي ورونالدو..لن تصدق ماحدث لهما وارعب كل نجوم كرة القدم في العالم، ورئيس نادي برشونة يعتبر الامر كارثي وردنا قبل قليل..السفير اليمني في المملكة يعلن رسميا اصابته بفيروس كورونا القاتل وينشر فيديو مخيف ارعب كل المسسؤولين في الحكومة الشرعية ( فيديو صادم ) خبراء استراليين..هذا الشيء موجود في كل مكان وبسعر التراب..اذا استخدمته انت واسرتك فلن يصيبكم الفيروس القاتل ابدا حتى لو كنتم مصابين به فسيعيد لكم عافيتكم

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وفى تقرير سري أرسل إلى البيت الأبيض، قال المسؤولون إن السجل العام للصين للإصابات من نوع COVID-19 كان خادعا وغير مكتمل بشكل متعمد. ونقل التقرير عن ثلاثة ضباط في الاستخبارات الأميركية قولهم إنهم نبهوا البيت الأبيض الأسبوع الماضي إلى أن أرقام بكين حول الفيروس مضللة، كما أن مصدرين منهم وصف الأرقام بالسطحية والوهمية. ويضيف التقرير أنه ورغم وجود مشككين، فإن قرار الصين بالتقليل من أعدادها قد يكون له عواقب مميتة على بقية العالم. وقالت ديبورا بيركس، المسؤولة في وزارة الخارجية والتي تقدم المشورة للبيت الأبيض بشأن استجابته على "كوفيد-19"، إن أرقام الصين المضللة أثرت على الافتراضات في بلدان أخرى حول طبيعة العدوى. إيطاليا وإسبانيا الأكثر تضررا

وأضافت: "لقد كان هذا خطيرا، ولكن أصغر مما كان متوقعا لأنني أعتقد أننا ربما فقدنا كمية كبيرة من البيانات، والآن نرى نتائج هذا التضليل ينعكس على إيطاليا وإسبانيا". ومنذ بداية الوباء، اتهمت الصين بالتغطية على الفيروس. واعتقلت النقاد والأطباء والمبلغين عنه الذين حاولوا دق ناقوس الخطر. وفي الأسابيع الأخيرة، أطلقت الصين حملة منسقة لتعزيز صورتها العالمية. وحاولت إعادة تشغيل اقتصادها، وباعت الإمدادات إلى البلدان التي تضررت بشدة وتكافح من أجل احتواء الفيروس داخل حدودها. ويقول غريغ بارباتشيا، الخبير في مكافحة التجسس والتهديد من الداخل لشبكة فوكس نيوز "الشيء الوحيد الأفضل من اللعب دور الضحية هو إظهار أنفسهم كأبطال"، مضيفًا أن الصين تستغل المشهد الاقتصادي الحالي وتستغله لمصلحتها في ظل صراع إيطاليا وإيران مع الفيروس". وتابع التقرير أن الصين لم تكتف بالدعاية التي تروّج لنجاح البلاد في ترويض COVID-19، بل تعهدت أيضاً بتقديم ملايين الدولارات إلى منظمة الصحة العالمية، وتلقت في المقابل أوسمة نجاح على جهودها. وأشاد تقرير أصدرته الأمم المتحدة الأربعاء بالصين لمشاركتها في جهود مكافحة لكوفيد - 19 . وما لم يسلط الضوء عليه هو أن المسؤولين الصينيين لم يبلغوا عن أول حالة من الفيروس التاجي حتى أجبروا على ذلك. وكشفت الوثائق في وقت لاحق أن الصين كانت على علم بمخاطر الفيروس قبل شهرين من الإبلاغ عنه. ولو كانت الصين صريحة، لكان من الممكن احتواء COVID-19.

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