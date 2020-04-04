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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف منشأة نفطية في صرواح بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قصفت مليشيا الحوثي، مساء السبت، منشأة نفطية بمديرية صرواح غربي مأرب، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.
وقال مصدر هندسي، إن المحطة (PS2) الخاصة بضخ النفط عبر خط أنبوب صافر، والواقعة في منطقة كوفل، استُهدفت بمقذوفات حوثية أصابتها بشكل مباشر.
وأوضح المصدر أن منطقة السكن في المحطة تعرضت للتدمير الكلي، علاوة على تدمير جزء من ورشة الصيانة واشتعال النيران فيها، مشيراً إلى أن فنيي شركة صافر لم يتمكنوا من إخماد النيران بسبب تواصل القصف الحوثي
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