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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 26 مليون دولار من البنك الدولي لليمن لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال البنك الدولي، يوم الخميس، إنه سيقدم 26 مليوناً و900 ألف دولار لليمن في تمويل الطوارئ لمساعدة منظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية على تحسين القدرة على اكتشاف واحتواء ومعالجة الفيروس التاجي.
ولم تؤكد اليمن أي حالات إصابة بالفيروس التاجي ولكن يُنظر إليها على أنها ضعيفة بشكل خاص لأن الحرب التي طال امدها خمس سنوات جعلت نظامها الصحي على شفا الانهيار وخلقت واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية من صنع الإنسان في العالم.
وقالت مديرة البنك مارينا ويس، "إن الوباء يشكل مخاطر فريدة على الصحة العامة في اليمن، بالنظر إلى ضعف النظام الصحي والضعف الشديد بين السكان".
ووفقاً للبنك الدولي، فإن أطقم اختبار فيروس "كورونا" في اليمن متاحة لـ 600 شخص فقط، ولا يوجد أطباء في 18 في المائة من مديريات البلاد.
وكان البنك الدولي قد أعلن أمس الأول أن مجلسه التنفيذي وافق على مليار و900 مليون دولار من التمويل المبدئي الطارئ لدعم عمليات مواجهة فيروس كورونا المستجد في 25 دولة، مضيفا إنه يتحرك بسرعة فيما يخص مشروعات في 40 دولة أخرى.
ووفقا لتقارير الأمم المتحدة يحتاج حوالي 24 مليوناً من السكان في اليمن البالغ عددهم 29 مليون نسمة إلى المساعدة الإنسانية، ولم يتم دفع رواتب معظم العاملين في مجال الرعاية الصحية لأكثر من عامين.
وتشير تقارير المنظمات الدولية الى إمكانية وصول الفيروس التاجي إلى اليمن، وستكون له عواقب مدمرة على النظام الصحي الذي يعاني من الإجهاد، حيث تسبب انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة بشل قدرة اليمن على الاستجابة لأي تفش
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