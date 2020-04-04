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رئيس الوزراء يعزي وزير الصناعة والتجارة في وفاة والدته

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

رئيس الوزراء يعزي وزير الصناعة والتجارة في وفاة والدته

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، برقية عزاء ومواساة إلى وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، وذلك بوفاة المغفور لها بأذن الله تعالى والدته الفاضلة، وفقا لسبأ الشرعية.

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وعبر رئيس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة لوزير الصناعة وجميع أفراد أسرته..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، "إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

 

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