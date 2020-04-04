شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : دولة عظمئ تفاجئ الجميع وتعلن إكتشاف علاج فعال 10% للفيروس القاتل "كورونا".. وتكشف لا داعي للقلق.. شاهد"فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافق رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، ووزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، على قرار صدر اليوم بإستخدام دواء "الكلوروكين" "Chloroquine"، الخاص بعلاج الملاريا من أجل علاج فيروس كورونا المستجد.

ونص القرار الصادر عن أن الدواء يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت مسؤولية الطبيب، في مؤسسات الرعاية الصحية التي توفر لهم الرعاية، وذلك عبر منحه علاج "Chloroquine" ومزيج "Hydroxychloroquine".

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وشكر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، الحكومة الفرنسية على إصغائها له، حيث كان أول من طالب بوصف الدواء لمرضى فيروس كورونا، ما تسبب في انقسام وبلبلة وسط علماء وخبراء الصحة.

ووافقت الصحة الفرنسية على منح مرضى كورونا ، دواء هيدروكسي كلوروكوين ومزيج لوبينافير ريتونافير، "Hydroxychloroquine"، و"chloroquine".