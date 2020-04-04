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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثي يجبر أطفال الجوف على حضور دوراته الطائفية والعسكرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف مدير عام حقوق الانسان في محافظة الجوف، عبدالهادي العصار، اليوم السبت، عن قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإجبار الأطفال في المحافظة على حضور الدورات الطائفية والعسكرية، بهدف غسل أدمغتهم وتعبئتها بالإفكار المضللة بشأن الولاء لهم قبل الزج بهم إلى الجبهات.
وقال العصار، إن الميليشيات عقب إجتياحها مدينة الحزم عاصمة الجوف قامت بتجميع الأطفال من القرى والأحياء عبر المشرفين التابعين لها بهدف إخضاعهم للدورات التي أعدت برنامج لها في إطار سعيها المتواصل لتجنيد الأطفال الذي يعتبر جريمة تعاقب عليها القوانين والمواثيق المحلية والدولية .. مشيراً إلى أن الأطفال الذين تستهدف الميليشيات تتراوح أعمارهم بين 8 -15 .
وذكر العصار أن البرنامج الذي أعدته الميليشيات تتضمن حضور دورات ثقافية وعسكرية ومن ثم الزج بهم إلى الجبهات للقتال في صفوفها .. لافتاً إلى أن الميليشيات قامت بإختطاف العديد من أطفال الجوف وأجبرتهم على حضور هذه الدورات دون علم ذويهم .
ودعا العصار المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الطفل والإنسان إلى توثيق هذه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق أطفال الجوف والقيام بواجبها في حمايتهم من هذه الإنتهاكات .
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